Meteoroloji'den 12 kent için sarı kod alarmı
Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre; Ülkemiz genelinin yer yer yağış beklenirken, bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor. 12 il için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, o illeri açıkladı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre; Yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır,, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin’in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
BURSA 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 7°C, 20°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu