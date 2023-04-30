Meteoroloji'den 12 kent için sarı kod alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre; Yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır,, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin’in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.