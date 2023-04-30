Meteoroloji'den 12 kent için sarı kod alarmı

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre; Ülkemiz genelinin yer yer yağış beklenirken, bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor. 12 il için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, o illeri açıkladı. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji
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Meteoroloji'den 12 kent için sarı kod alarmı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre; Yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır,, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin’in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 

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Meteoroloji'den 12 kent için sarı kod alarmı - Resim: 2

Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den 12 kent için sarı kod alarmı - Resim: 3

MARMARA BÖLGESİ

BURSA 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE 7°C, 20°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den 12 kent için sarı kod alarmı - Resim: 4

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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