Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu alarm! Sağanak, sel, ani su baskını uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 30°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı