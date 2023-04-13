Meteoroloji'den 10 kent için kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 kent için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte o kentlerimiz...
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
AA'da yer alan habere göre yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'nın yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli, yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
"TEDBİRLİ OLUN" UYARISINDA BULUNULDU
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı