Meteoroloji'den 10 kent için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 kent için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte o kentlerimiz...

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Meteoroloji'den 10 kent için kritik uyarı - Resim: 1

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den 10 kent için kritik uyarı - Resim: 2

AA'da yer alan habere göre yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'nın yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli, yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 10 kent için kritik uyarı - Resim: 3

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISINDA BULUNULDU

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji'den 10 kent için kritik uyarı - Resim: 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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