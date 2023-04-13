Meteoroloji'den 10 kent için kritik uyarı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı