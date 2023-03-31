Meteoroloji’den 10 kent için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıkları artacak.

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Meteoroloji’den 10 kent için kar yağışı uyarısı - Resim: 1

Yapılan açıklamada, "Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede artarak mevsim normalleri civarına, hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi. Öte yandan 10 ile kar yağışı uyarısı verildi.

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Meteoroloji’den 10 kent için kar yağışı uyarısı - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

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Meteoroloji’den 10 kent için kar yağışı uyarısı - Resim: 3

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji’den 10 kent için kar yağışı uyarısı - Resim: 4

Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Erzurum, Muş’un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 

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