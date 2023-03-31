Meteoroloji’den 10 kent için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıkları artacak.
Yapılan açıklamada, "Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede artarak mevsim normalleri civarına, hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi. Öte yandan 10 ile kar yağışı uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Erzurum, Muş’un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.