Meteoroloji’den 10 kent için kar yağışı uyarısı

Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Erzurum, Muş’un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.