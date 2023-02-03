Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 santimetre), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar şeklinde olması bekleniyor. Hatay ve Kilis'in yükseklerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.