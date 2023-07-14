Meteoroloji uzmanları 'kavrulacağız' dedi: Bugün başlıyor, günlerce sürecek!

"ÇOK SU İÇİLMELİ"

Ergör, aşırı sıcaklıklarda özellikle yaşlı ve 4 yaş altı çocukların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Ergör, “Sıcak hava insanın çok fazla terlemesine neden olduğu için vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Bu sıvı kaybına bağlı olarak da vücutta metabolik değişiklikler olacaktır.