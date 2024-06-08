Meteoroloji uzmanından kritik açıklama: Tarih verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Meteoroloji uzmanından kritik açıklama: Tarih verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz" diye konuştu.

"SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek" ifadesini kullandı.

Meteoroloji uzmanından kritik açıklama: Tarih verdi! - Resim : 1

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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