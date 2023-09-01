Meteoroloji uzmanı uyardı: Balkanlar üzerinden geliyor, hafta sonuna dikkat!

"ÜÇ GÜN ARALIKLARLA YAĞIŞ GÖRECEĞİZ"

Özellikle batı ve kuzey bölgelerinde de hafta sonunda ve pazartesi günü aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneyi yağış almayacak. Onun dışında tüm yurtta önümüzdeki 3 gün aralıklarla yağış göreceğiz. Salı gününden itibaren tekrar yağışlar azalıyor. Sadece Doğu Karadeniz çevrelerinde yağışlar devam edecek" diye konuştu.