Meteoroloji uzmanı uyardı: Balkanlar üzerinden geliyor, hafta sonuna dikkat!
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı havanın etkili olacağı ve sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği bildirildi. Çelik, "Balkanlar'dan gelen serin havayla sıcaklıklar mevsim normalleri civarına indi diyebiliriz" dedi.
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yaşanan aşırı sıcaklıklarına ilişkin Çelik, "Balkanlar'dan gelen serin havayla artık ülkemizdeki sıcaklıklar hemen hemen mevsim normalleri civarına indi diyebiliriz" dedi.
"ÜÇ GÜN ARALIKLARLA YAĞIŞ GÖRECEĞİZ"
Özellikle batı ve kuzey bölgelerinde de hafta sonunda ve pazartesi günü aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneyi yağış almayacak. Onun dışında tüm yurtta önümüzdeki 3 gün aralıklarla yağış göreceğiz. Salı gününden itibaren tekrar yağışlar azalıyor. Sadece Doğu Karadeniz çevrelerinde yağışlar devam edecek" diye konuştu.
"YARINDAN İTİBAREN..."
Çelik, hava sıcaklıklarına ilişkin olarak da "Mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren mevsim normallerine yaklaşacak, mevsim normallerinin yer yer 1-2 derece üzerinde seyredecek. Salı günü yurt genelinde 1-2 derecelik daha artış olacak ve mevsim normallerinin 3-4 derece üzerine çıkacak ancak geçtiğimiz haftaki kadar yüksek sıcaklıklar beklemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.