Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor!

Türkiye en sıcak ve kurak kış aylarından birini yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin bir çok bölgesinde adeta bahar havası yaşanırken, son günlerde ise kış kendisini hissettirmeye başladı. Kurak geçen mevsimle birlikte vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak? Yağmur yağacak mı?' soruları da sorulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı hava durumu tahminleriyle dikkat çeken Kerem Ökten, İstanbul ve Bursa için açıklamalar yaptı.