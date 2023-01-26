Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Bu defa çok etkili geliyor!
Vatandaşlar "Yağmur ve kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken meteoroloji uzmanlarından müjdeli açıklamalar gelmeye başladı. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul için uzun süredir beklenen etkili sağanak yağmur haberini duyurdu.
Türkiye en sıcak ve kurak kış aylarından birini yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin bir çok bölgesinde adeta bahar havası yaşanırken, son günlerde ise kış kendisini hissettirmeye başladı. Kurak geçen mevsimle birlikte vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak? Yağmur yağacak mı?' soruları da sorulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı hava durumu tahminleriyle dikkat çeken Kerem Ökten, İstanbul ve Bursa için açıklamalar yaptı.
"CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A ETKİLİ YAĞIŞ GELİYOR"
İstanbul'a hafta sonu yağmur müjdesini veren Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'a Cuma sabahı etkili bir yağış geçişi geliyor. Yağış sabah 6 civarı Silivri - Çatalca hattında etkili Saat 9 civarı Avrupa yakası genelinde. Öğlen civarı da Anadolu yakasına ulaşacak."
ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI
"Bursa'da Cuma öğleden sonra sağanak geçişi var. Uludağ 2 saatlik etkili kar yağışı alacak. Sonraki günlerde de aralıklarla kar yağışları devam edecek."