Meteoroloji uzmanı Ökten'den uyarı geldi: En berbat iki geceye hazır olun

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Eyyam ı Bahur sıcakları bunaltmaya devam ederken, termometreler yükselmeye devam ediyor. Bir çok insan bir an önce sonbahar gelsin diye beklerken uzmanlardan gelen ‘sıcaklık daha da artacak’ yorumu daha da terletiyor.



