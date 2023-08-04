Meteoroloji uzmanı Ökten'den uyarı geldi: En berbat iki geceye hazır olun
Tüm Türkiye’de sıcak havanın etkisi artarak devam ederken meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den "En berbat iki geceye hazır olun" yorumu geldi.
Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Eyyam ı Bahur sıcakları bunaltmaya devam ederken, termometreler yükselmeye devam ediyor. Bir çok insan bir an önce sonbahar gelsin diye beklerken uzmanlardan gelen ‘sıcaklık daha da artacak’ yorumu daha da terletiyor.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten’in twitter hesabından yaptığı paylaşım önümüzdeki 2 gece nem oranının çok yüksek seviyede olacağı yönünde.
Meteoroloji uzmanı Ökten sosyal medya hesabından vatandaşlara hava durumu hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Ökten kısa bir süre önce sosyal medya hesabından Türkiye'de neredeyse yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren bir bilgi verdi.
Kerem Ökten tweetinde şu ifadeleri kullandı:
“En berbat 2 geceye hazır olun. Yarın (Cuma) gecesi ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç boyutta. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız…”