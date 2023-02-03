Meteoroloji uzmanı günleri verip uyardı: Kar fırtınası Türkiye'nin peşini bırakmayacak!
İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde etkisini göstermeye başlamıştı, ancak bu kez kar fırtınası uyarısı geldi. Trafiğe çıkacak olanlar için uyarı yapıldı, okulların tatilinin uzayabileceği açıklandı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günler geride kaldı, çetin kış soğukları etkisini göstermeye başladı. Merakla beklenen kar, neredeyse yurdun her bölgesinde etkisini gösterirken İstanbul da ilk kar yağışı ile buluştu.
Haftasonu için ise İstanbul'a kar fırtınası uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanı Kerem Öktem İstanbul'da kar fırtınası için önemli uyarılarda bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Öktem, pazar ve pazartesi günleri kar fırtınasının etkili olacağınadikkat çekti. Trafiğe çıkacakları tedbirli olması için uyaran Öktem, tatilde olan okullar için de tatilin uzayabileceği yorumu yaptı.
SADECE İSTANBUL DEĞİL
İstanbul'un yanı sıra Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da Pazar ve Pazartesi günleri kar fırtınasının etkili olması bekleniyor.