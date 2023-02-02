Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak!
İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun cevabı belli oldu. Hem müjde geldi hem de uyarı. Pazar günü uçuşu olanlara özellikle uyarıda bulunuldu. İstanbul'a kar kış fena geliyor. Pazar günü kar yağışı ile birlikte bir de tipi var.
Türkiye 2022 yılının sonlarına kadar kurak bir dönem geçirdi. Yeterli kadar yağış olmayınca barajlar da boş kaldı. Karın bu sene geç düşmesiyle birlikte doğuda bazı iller de kar beklentisi içerisine girerken ocak ayı sonu itibariyle kar yağışları görülmeye başlandı.
Geçen hafta sonu Ege Bölgesi kar görürken İzmir ve Manisa'da da kar yağışları görüldü. Son olarak Ankara'da da dün ve önceki gün kar yağışı görüldü.
İstanbul ise henüz örtülü bir karla tanışmadı. Dün yüksek yerlerde kar yağışı görüldü, ancak asıl kar yağışı için çok net tarih verildi ve bu pazar gününe dikkat edilmesi istendi.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak bu pazar günü dikkatli olunmasını istedi ve Öktem bir de harita paylaştı.