Meteoroloji uzmanı birçok ili uyardı: Yağış ve sel geliyor!

Ülke genelinde sıcaklığın düşeceğini, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görüleceğini aktaran Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağışlı havanın Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağını kaydetti.

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Meteoroloji uzmanı birçok ili uyardı: Yağış ve sel geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, pazar (29 Ocak) gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşeceğini, bazı bölgelerde yarından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji uzmanı birçok ili uyardı: Yağış ve sel geliyor! - Resim: 2

Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasında, gelecek haftanın hava tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Meteoroloji uzmanı birçok ili uyardı: Yağış ve sel geliyor! - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Özdemirci, "Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklıklar yurt genelinde 5-6 derecelik azalış gösterecek" dedi.

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Meteoroloji uzmanı birçok ili uyardı: Yağış ve sel geliyor! - Resim: 4

Yağışlı havanın Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağını vurgulayan Özdemirci, şöyle konuştu:

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