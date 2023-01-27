Meteoroloji uzmanı birçok ili uyardı: Yağış ve sel geliyor!
Ülke genelinde sıcaklığın düşeceğini, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görüleceğini aktaran Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağışlı havanın Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağını kaydetti.
Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, pazar (29 Ocak) gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşeceğini, bazı bölgelerde yarından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasında, gelecek haftanın hava tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Özdemirci, "Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklıklar yurt genelinde 5-6 derecelik azalış gösterecek" dedi.
Yağışlı havanın Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağını vurgulayan Özdemirci, şöyle konuştu: