Meteoroloji uzmanı 1 haftalık süre için uyardı: O bölgeler daha fazla etkilenecek!
Haziran ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yurdun büyük bir bölümünde yaz havası henüz etkili olmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik ise önümüzdeki bir hafta için kritik bir uyarı yaptı.
Kurban Bayramı tatili öncesinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Yağışlı havanın devam edecek mi, Haziran ayında hava sıcaklıkları artacak mı? Bir süredir devam eden yağışlı havalar nedeniyle yaz tatili planlayan çok sayıda kişi önümüzdeki günlerin hava durumunu araştırıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik de önümüzdeki haftanın hava durumu için son bilgileri paylaşarak devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi.
"YURT GENELİNDE 1 HAFTA ETKİLİ OLACAK"
Çelik, yağışlı havaların devam edeceğini belirterek, “1 aydır ülkemizin genelinde özellikle iç kesimlerde etkili olan yağışlar 1 hafta daha yurt genelinde etkili olacak diyebiliriz. Özellikle iç ve kuzeydoğu bölgelerimiz bu yağışlardan daha fazla etkilenecek” dedi.
Yalnızca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış beklentileri olmadığını kaydeden Çelik, Marmara Bölgesi’nin batısı ve Kıyı Ege’nin diğer bölgelere göre yağışlardan daha az etkileneceğini söyledi.