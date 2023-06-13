Meteoroloji uzmanı 1 haftalık süre için uyardı: O bölgeler daha fazla etkilenecek!

Kurban Bayramı tatili öncesinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Yağışlı havanın devam edecek mi, Haziran ayında hava sıcaklıkları artacak mı? Bir süredir devam eden yağışlı havalar nedeniyle yaz tatili planlayan çok sayıda kişi önümüzdeki günlerin hava durumunu araştırıyor.