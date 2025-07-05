Meteoroloji Uyarmıştı! Termometreler 37 Dereceyi Gördü

Meteoroloji'nin sıcak hava dalgası için uyarılar yaptığı Şanlıurfa'da termometreler 37 dereceyi gördü.

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Meteoroloji Uyarmıştı! Termometreler 37 Dereceyi Gördü
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Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı kentte en yüksek 37 derece ölçüldü.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklara sığınırken, bazıları Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Kimi vatandaşların şapka kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı, kimilerinin ise kafelerde soğuk buharlı su püskürtme sistemleriyle serinlemeye çalıştığı görüldü.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

Kaynak: AA

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