Meteoroloji Uyarmıştı... İstanbul'u Fırtına Vurdu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kent genelinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar görürken, ağaçlar devrildi ve reklam panoları yerinden söküldü.

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy ve Güngören başta olmak üzere birçok ilçede etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatı kaplamaları yerinden koparken, devrilen ağaçlar park halindeki araçlarda hasara yol açtı. İhbarlar üzerine bölgelere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güngören'de ise rüzgarın etkisiyle reklam ve sac panoları yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerken, çevreye savrulan çatı parçaları tehlike oluşturdu.

Belediye ve itfaiye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması ve yollara savrulan panoların temizlenmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA-DHA