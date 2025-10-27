Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Yağmur Geldi

Meteoroloji’nin uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul’da etkili olmaya başladı.

Son Güncelleme:
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Yağmur Geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren kapalı bir havanın hâkim olduğu İstanbul Havalimanı’nda, saat 16.00’dan itibaren yağış etkili oldu.

Yetkililer, şimdilik uçak seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını, yolcu trafiğinin de normal seyrinde sürdüğünü bildirdi. Yağışın akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenerek kent genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: İHA

İstanbul Meteoroloji
