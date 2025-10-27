Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Yağmur Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren kapalı bir havanın hâkim olduğu İstanbul Havalimanı’nda, saat 16.00’dan itibaren yağış etkili oldu.

Yetkililer, şimdilik uçak seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını, yolcu trafiğinin de normal seyrinde sürdüğünü bildirdi. Yağışın akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenerek kent genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: İHA