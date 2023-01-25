Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan rapora göre, yazdan kalma günler artık son bulacak. Uzun süredir beklenen yağışlar ise hafta sonu geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yurdun hemen hemen her bölgesinde etkisini gösteren yazdan kalma günlerin sona ermesi bekleniyor.
Uzun süredir beklenen yağmur ve kar yağışı da hafta sonu itibarıyla yurdun birçok kentini etkisi altına alacak.
Özellikle de 28 Ocak Cumartesi günü itibarıyla yurdun birçok yerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Yurdun özellikle Batı kesiminde yağmur şeklinde etkisini gösterecek olan yağışların yurdun Doğu kentlerinde ise kar yağışı olarak kendini göstermesi bekleniyor.