Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan rapora göre, yazdan kalma günler artık son bulacak. Uzun süredir beklenen yağışlar ise hafta sonu geliyor.

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Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yurdun hemen hemen her bölgesinde etkisini gösteren yazdan kalma günlerin sona ermesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor! - Resim: 2

Uzun süredir beklenen yağmur ve kar yağışı da hafta sonu itibarıyla yurdun birçok kentini etkisi altına alacak. 

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Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor! - Resim: 3

Özellikle de 28 Ocak Cumartesi günü itibarıyla yurdun birçok yerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. 

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Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor! - Resim: 4

Yurdun özellikle Batı kesiminde yağmur şeklinde etkisini gösterecek olan yağışların yurdun Doğu kentlerinde ise kar yağışı olarak kendini göstermesi bekleniyor.

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