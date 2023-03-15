Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, fırtına geliyor!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sakarya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı