Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 11 derece birden artacak, termometreler 40'ı aşacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ağustos hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcak hava dalgası, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Balıkesir çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAKARYA 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzeybatı çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 35°C
Az bulutlu ve açık