Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 11 derece birden artacak, termometreler 40'ı aşacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.