Meteoroloji uyardı: Pencerelerinizi kapatın, çamur yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde iki gün boyunca toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji uyardı: Pencerelerinizi kapatın, çamur yağacak! - Resim: 1

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazatesi günü yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

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Meteoroloji uyardı: Pencerelerinizi kapatın, çamur yağacak! - Resim: 2

TRT Haber'de yer alan habere göre güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte beklenen toz taşınımının Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Pencerelerinizi kapatın, çamur yağacak! - Resim: 3

Toz taşınımının pazartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Pencerelerinizi kapatın, çamur yağacak! - Resim: 4

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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