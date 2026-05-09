Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağışlar Geliyor, Tarih Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun vadeli hava tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya gök gürültülü sağanak yağışlarla giriyor. TRT'de yer alan habere göre yağışlı sistemin hafta boyunca etkisini artırarak ülke geneline yayılması bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK KAPIDA

Haftanın ilk günlerinde özellikle Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve birçok kentte gök gürültülü sağanakların etkili olması beklenirken, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da daha çok parçalı bulutlu hava görülecek.

Meteoroloji verilerine göre perşembe ve cuma günleri yağışlı sistem en geniş etki alanına ulaşacak. Ülkenin büyük bölümünde sağanak yağışların etkili olacağı, bazı bölgelerde ise kuvvetli yağışların görülebileceği bildirildi.

Hafta sonuna doğru yağışlı sistemin batı bölgelerden çekilmeye başlayacağı, ancak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların devam edeceği öngörülüyor. Yetkililer, özellikle perşembe ve cuma günleri oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi