Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor! Tedbirinizi alın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre yurt genelinde yağışlı hava beklenirken, bazı bölgeler için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
EDİRNE 8°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Anadolu Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 15°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 15°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 15°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde bölgenin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzeyinin karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 10°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
SİVAS 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, zamanla iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
TOKAT 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON 16°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 3°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS 3°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN 5°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı