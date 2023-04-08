Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Nisan hava durumu tahminleri açıklandı. Son tahminlere göre 8 Nisan Cumartesi için ise bazı bölgelerde kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Peki, bugün hava nasıl? İşte il il 8 Nisan hava durumu raporu...
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, (Bolu Hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Afyonkarahisar ve Ankara çevreleri ile Konya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
8 NİSAN CUMARTESİ METEOROLOJİ UYARILARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.