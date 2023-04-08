Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize, Artvin kıyıları, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.