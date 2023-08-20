Meteoroloji uyardı! Eyyam-ı Bahur geçti ama yeni sıcak hava dalgası yolda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi geçtikten sonra serinleyen hava Basra Körfezi'nden gelen yeni sıcak hava dalgası ile tekrar ısınmaya başladı.
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor.
Meeteoroloji, sıcaklarda bir değişiklik olmayacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:
"Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.