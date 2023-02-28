Meteoroloji uyardı: Çok sayıda ilde etkili olacak!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı