Meteoroloji uyardı: Çok sayıda ilde etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre pek çok ilde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 28 Şubat Salı hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İZMİR 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu