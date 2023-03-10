Meteoroloji uyardı: Bu illerde oturanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına geliyor
Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre sağanak yağışların başlamasıyla çok ciddi bir hava değişiminin hafta sonundan itibaren etkili olacağı belirtildi.
Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski var.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Mart ayındaki toplam yağış miktarı bugüne kadar bazı bölgelerde ay ortalamasını yakaladı. Bundan sonraki yağmurların seviyeleri artırıcı katkı yapmasını bekliyoruz. İyi haber olarak bu söylenebilir.
İçerisinde bulunduğumuz kuraklık 5-6 aydır bizimle olduğu için tabi ki kısa bir ayın ortalamayı tutturması her şeyi iyileştirmez.