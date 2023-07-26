Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere yarın 54 ilde sıcak hava dalgası etkili olacak. Vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olması, saat 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 26 Temmuz Çarşamba (bugün) sıcak hava dalgası etkili olacak. Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
SICAK HAVA DALGASI UYARISI
Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
İŞTE BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI
İstanbul: 38
Kocaeli: 42
Kırklareli:41
Edirne: 41
Yalova: 35
Tekirdağ: 35
Çanakkale: 38
Bursa: 42