Meteoroloji uyardı: 41 ilde kar yağacak
Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, mevsim normallerine dönecek. 41 ilde kar yağışı görülecek.
Karlı hava bugünden itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de etkisini göstermeye başlayacak.
11 Ocak’tan sonraysa iç taraflara doğru ilerleyecek.
Yeni haftada kar yağışı görülecek iller şöyle:
Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur,