Meteoroloji uyardı: 41 ilde kar yağacak

Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, mevsim normallerine dönecek. 41 ilde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji uyardı: 41 ilde kar yağacak - Resim: 1

Karlı hava bugünden itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de etkisini göstermeye başlayacak. 

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Meteoroloji uyardı: 41 ilde kar yağacak - Resim: 2

11 Ocak’tan sonraysa iç taraflara doğru ilerleyecek.

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Meteoroloji uyardı: 41 ilde kar yağacak - Resim: 3

Yeni haftada kar yağışı görülecek iller şöyle: 

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Meteoroloji uyardı: 41 ilde kar yağacak - Resim: 4

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, 

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