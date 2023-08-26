Meteoroloji tek tek uyardı: Hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak, termometreler patlayacak

GÜNEŞ ÇARPMASI UYARISI

Meteoroloji’den bu illerdeki vatandaşlar için güneş çarpma uyarısı da yapıldı. Söz konusu uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.