Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak!

Türkiye genelinde güneşli hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı neredeyse yurdun tamamında 30 derece ve üzerinde seyrederken bazı iller adeta yüksek sıcaklıkla kavruluyor. Bu ilerde yaşayan vatandaşlar sıcak havadan dert yanarken çarpıcı bir uyarı geldi.