Meteoroloji tek tek uyardı: 24 ilde sıcak hava adeta kavuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 il için sıcak hava uyarısı yaptı. Bu illerde yaşayan vatandaşların güneş ışıklarının dik açıyla geldiği saat 11.00-16.00 arasında güneş çarpması riskine dikkatli olması gerekiyor.
Türkiye genelinde güneşli hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı neredeyse yurdun tamamında 30 derece ve üzerinde seyrederken bazı iller adeta yüksek sıcaklıkla kavruluyor. Bu ilerde yaşayan vatandaşlar sıcak havadan dert yanarken çarpıcı bir uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre 24 ilde yüksek sıcaklık etkili olacak. Söz konusu illerde yaşayan vatandaşların güneş ışıklarının dik açıyla geldiği saat 11.00-16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.
İŞTE YÜKSEK SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLER
Edirne: 38
Kırklareli: 35
Çanakkale: 34
Bursa: 34
Manisa: 39
İzmir: 38