Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak!
Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre 41 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Sıcak havalar vatandaşları bunaltmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) vatandaşları bir kez daha sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Bu doğrultuda Meteoroloji tarafından 19 Ağustos Cumartesi gününün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmelere göre 41 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
Öte yandan bu illerde yaşayan vatandaşlar güneş çarpması riskine karşı uyarıldı. Meteoroloji’nin bu konuya ilişkin uyarısında, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
YÜKSEK SICAKLIK UYARSISI YAPILAN İLLERİN HAVA DURUMU
Bursa: 35
Bilecik: 36
Kütahya: 39
Eskişehir: 38
Manisa: 38
Uşak: 39
Afyonkarahisar: 38
Aydın: 37
Denizli: 40