Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak!

Sıcak havalar vatandaşları bunaltmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) vatandaşları bir kez daha sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Bu doğrultuda Meteoroloji tarafından 19 Ağustos Cumartesi gününün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmelere göre 41 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.