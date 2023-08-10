Meteoroloji tek tek açıkladı: 36 ile serinlemek haram, sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!
Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak havalar bazı illerde etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 36 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
Ağustos ayında son zamanların en sıcak günlerini yaşayan Türkiye’de hava sıcaklıkları bazı illerde yüksek seyretmeye devam ediyor. Yüksek sıcaklık nedeniyle adeta bunalan vatandaşlar hava durumuna ilişkin gelişmelerden gözlerini ayırmazken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, 10 Ağustos Perşembe gününde 36 il için sıcak hava uyarısı yapıldı.
Yapılan değerlendirmelere göre bugün (10 Ağustos Perşembe) 36 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNÜN EN SICAK SAATLERİNE DİKKAT
Öte yandan Meteoroloji, vatandaşları günün en sıcak saatleri için uyardı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”
SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLER
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre sıcaklık uyarısı yapılan illerde en yüksek sıcaklık şöyle olacak:
Aydın: 35
Denizli: 37
Burdur: 35
Konya: 36