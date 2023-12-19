Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak. Megakente cuma günüyle birlikte sağanak yağış yeniden giriş yapacak. Sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerine ise kar yağabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR
Son günlerde şiddetli sağanak yağış ve fırtınanın görüldüğü İstanbul'da da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ARTVİN 0°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 0°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -10°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN -7°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN 2°C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu