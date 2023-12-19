Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava Durumu
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 1

Yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak. Megakente cuma günüyle birlikte sağanak yağış yeniden giriş yapacak. Sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerine ise kar yağabilir.

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 3

Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 4

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 5

HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR

Son günlerde şiddetli sağanak yağış ve fırtınanın görüldüğü İstanbul'da da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 6

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 7

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 8

AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 21°C
Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu

HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 9

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 10

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN 0°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 0°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 12

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -10°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN -7°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu

MARDİN 2°C, 10°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu

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Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! - Resim: 14
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