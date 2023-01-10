Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı son hava tahmin raporunda Türkiye'nin birçok bölgesi için kar, fırtına, soğuk uyarısı yaparken, İstanbul için de kar beklentisini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da kuvvetli fırtına bekleniyor.
Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydetti. Özdemir, “Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15’inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir.
Belki bu tarihlerde İstanbul’da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor. Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor” açıklamalarında bulundu.