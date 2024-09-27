Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlı Hava Geliyor

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yerel sağanak yağışlar beklenirken, Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül’den itibaren sıcaklıklar düşecek ve Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlı Hava Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağışlı Hava Geliyor - Resim : 1

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji, sitesinden paylaştığı haritalı tahminde 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşerek ülkenin yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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