Meteoroloji Tarih Verdi: Kavurucu Sıcaklar Bitiyor, Serin Hava Geliyor

Meteoroloji, salı ve çarşamba günü etkili olacak sıcak hava dalgasının ardından perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden serin havanın geleceğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının birçok kentte 8 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Tarih Verdi: Kavurucu Sıcaklar Bitiyor, Serin Hava Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, ilerleyen günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü itibarıyla yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yeniden mevsim normalleri seviyesine ineceğini ifade etti.

Yıldırım, salı ve çarşamba günleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmediğini belirterek, "Sıcaklıkların İstanbul’da 34-36 derece, İzmir’de 38 derece, Ankara’da ise 32-34 derece aralığında olmasını bekliyoruz" dedi.

SERİN HAVA DALGASI GELİYOR

Perşembe ve cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek serin havanın etkili olacağını kaydeden Yıldırım, "Sıcaklıkların 8 ila 10 derece azalmasını, İstanbul’da 26 dereceye, Ankara’da 24 dereceye, İzmir’de ise 28 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİNE DİKKAT

Salı ve çarşamba günleri için yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunan Yıldırım, "Salı ve çarşamba günleri yüksek sıcaklıktan dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını, çıkmaları halinde ise gerekli tedbirleri almalarını öneriyoruz" dedi.

TRAKYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yıldırım, salı ve çarşamba günlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini de belirterek, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" diye konuştu.

Etiketler
Meteoroloji
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TBMM'de Kritik Zirve: Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile TBMM'de Bir Araya Gelecek
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Manisa'da Silahlı Kavga! Bir Ölü, 6 Yaralı Manisa'da Silahlı Kavga! Bir Ölü, 6 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Fatma Kaplan Hürriyet Hakkında Şok İfadeler ve Kamera Görüntüleri: 'Gece Vakti 3 Kilo Altın Verdim' Fatma Kaplan Hürriyet Hakkında Şok İfadeler ve Kamera Görüntüleri
Özgür Özel'den 'Yeni Parti' Hamlesi: İşte Kuruluş Tarihi ve Milletvekili Sayısı Özgür Özel'den 'Yeni Parti' Hamlesi
Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur Hakkında Şok Karar Oğuzhan Uğur Hakkında Şok Karar
İzmit Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Gözaltına Alındı İzmit Belediyesi'ne Operasyon
CHP’de Sonbahar Alarmı: 'Mutlak Butlan' Dosyası Adli Tatile Takıldı CHP’de Sonbahar Alarmı: 'Mutlak Butlan' Dosyası Adli Tatile Takıldı