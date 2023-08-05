Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!

Son yılların en sıcak yaz ayını geçiren Türkiye’de adeta kavruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 5 Ağustos Cumartesi günü tam 50 ilde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu illerdeki vatandaşlar için de güneş çarpması riskine karşı uyarı yapıldı.