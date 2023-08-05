Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 50 il için sıcak hava uyarısı yaptı. Bu illerde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması beklenirken vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.
Son yılların en sıcak yaz ayını geçiren Türkiye’de adeta kavruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 5 Ağustos Cumartesi günü tam 50 ilde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu illerdeki vatandaşlar için de güneş çarpması riskine karşı uyarı yapıldı.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji’den yapılan uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre 4 Ağustos Cuma gününde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Kırklareli: 35
Edirne: 38
Yalova: 36
Çanakkale: 38
Balıkesir: 39
Kocaeli: 40
Bursa: 36
Sakarya: 38
Düzce: 38
Bolu: 36