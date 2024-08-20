Meteoroloji Saat Vererek Uyardı! O Kente Kuvvetli Sağanak Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gelecek saatlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.