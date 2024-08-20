Meteoroloji Saat Vererek Uyardı! O Kente Kuvvetli Sağanak Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntülerini yayınlayarak uyarı yaptı. Önümüzdeki saatler için 1 kente sarı alarm verip kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gelecek saatlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; halen Ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların; Ankara: 29-37, İstanbul: 31-33, İzmir: 33-36, Konya: 28-36, Antalya: 33-39, Adana: 35-37, Kocaeli: 32-35, Bolu: 30-33, Samsun: 30-32, Trabzon: 28-30, Tokat: 30-40, Erzurum: 28-33, Diyarbakır: 38-42 Hatay: 33-36 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir.
DIŞARIYA ÇIKMAYIN
Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.