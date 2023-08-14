Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda kent için sağanak uyarısı!
Meteoroloji' Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu