Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün hava nasıl olacak?

Son Güncelleme:
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 2

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

2 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


EDİRNE 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 23°C

Parçalı ve az bulutlu

3 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 4

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney ve Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 29°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C

Az bulutlu

MUĞLA 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

4 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 31°C

Parçalı ve az bulutlu

5 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin puslu ve yer yer sisli gemesi bekleniyor.

ANKARA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

6 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C

Parçalı ve az bulutlu

7 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

8 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın güney, Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 26°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 28°C

Parçalı bulutlu

10 11
Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor! - Resim: 11
11 11