Meteoroloji saat verdi: Bu illere sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney ve Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 29°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 27°C
Az bulutlu
MUĞLA 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin puslu ve yer yer sisli gemesi bekleniyor.
ANKARA 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın güney, Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 26°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 28°C
Parçalı bulutlu