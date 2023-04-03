Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir için uyardı
MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) anlık, günlük ve haftalık hava durumu tahmini veriler, anlık hava durumu değerleri! 3 Nisan Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehri uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya, Isparta, Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
PAZARTESİ GÜNÜ YAĞMUR VAR MI İSTANBUL?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve Güneybatı ( Lodos), yarın ( Pazartesi ) öğle saatlerinden sonra Kuzeydoğu ( Poyraz ) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.