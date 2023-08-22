Meteoroloji il il uyardı: Termometreler patlayacak, bu saatlerde dışarı çıkmayın
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporuyla yayınlandı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde devam ederken, yeni uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVALAR SERİNLEYECEK Mİ?
Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Özellikle denize kıyısı olan illerimizde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 25°C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık