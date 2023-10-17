Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Yeni rapora göre çok sayıda şehirde sağanak bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 17 Ekim Salı hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 24°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 25°C
Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı
ÇANKIRI 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı
KONYA 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun'un batısı hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Artvin ve Rize kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 27°C
Parçalı ve az bulutlu