Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KARS 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı