Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim 2023 tarihli hava tahmin raporundan bazı illere yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, bazı illerinin ise yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 2

Buna göre Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 3

Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 4

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 6

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 22°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Az bulutlu

KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 20°C
Az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C
Az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 23°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 24°C
Az bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 22°C
Az bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KARS 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu

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