Meteoroloji İki Bölge İçin Uyardı: Ani Sel, Su Baskını ve Yıldırım Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması talep edildi.

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Meteoroloji İki Bölge İçin Uyardı: Ani Sel, Su Baskını ve Yıldırım Uyarısı
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Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

DOĞU AKDENİZ'E İŞARET EDİLDİ

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine doğru öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM, ARTVİN, KARS VE ARDAHAN'A DİKKAT

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın ise bugün akşam saatlerinde Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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