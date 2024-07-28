Meteoroloji Haritayı Paylaştı! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor, Bu Hafta Kavrulacağız

Kavurucu sıcaklar sağanak molasının ardından geri geliyor... Meteoroloji'nin son raporuna göre yeni haftada yurdun birçok bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Özellikle pazartesi günü öğlen saatlerinde yakıcı güneşin etkisiyle bunaltıcı sıcaklar hissedilecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Son Güncelleme:
Meteoroloji Haritayı Paylaştı! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor, Bu Hafta Kavrulacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftaya dair hava tahmin raporunu paylaştı. Son tahminlere göre bugün Karadeniz kıyılarının yağışlı geçmesi beklenirken, yağışlar yeni hafta ile birlikte son bulacak.

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Haftanın ilk gününde Türkiye'nin birçok bölgesinde havanın açık olması bekleniyor. Özellikle öğlen saatlerinde daha yüksek seyredecek sıcaklıkların, Batı ve güney bölgeler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40'lı derecelerde ölçülmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Salı günü yurda kuzeybatıdan giriş yapacak olan yağışlı hava yer yer etkisini gösterecek. İstanbul çevresinde bulutlanmanın etkisiyle kısa süreli birkaç derecelik hava düşüşü görülebilir. Yağışlar çarşamba günü yurdun kuzeydoğusuna kayarak etkisini yitirecek.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanmayacak, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar sürecek.

KARADENİZ'E KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Haritayı Paylaştı! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor, Bu Hafta Kavrulacağız - Resim : 1
29 Temmuz Pazartesi
Meteoroloji Haritayı Paylaştı! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor, Bu Hafta Kavrulacağız - Resim : 2
30 Temmuz Salı
Meteoroloji Haritayı Paylaştı! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor, Bu Hafta Kavrulacağız - Resim : 3
31 Temmuz Çarşamba
Meteoroloji Haritayı Paylaştı! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor, Bu Hafta Kavrulacağız - Resim : 4
1 Ağustos Perşembe
Meteoroloji Haritayı Paylaştı! Yeni Sıcak Hava Dalgası Geliyor, Bu Hafta Kavrulacağız - Resim : 5
2 Ağustos Cuma

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
En Zalim 3 Burç : Bu Burçlardan Olan İnsanlar Kimseye Acımıyorlar... En Zalim 3 Burç : Bu Burçlardan Olan İnsanlar Kimseye Acımıyorlar...
'Kanlı Yasa' Meclis'te! AKP ve CHP Arasında 'Sınırlı' Uzlaşı AKP ve CHP Arasında 'Sınırlı' Uzlaşı
Eski Belediye Başkanına Suikastta 4 Gözaltı Eski Belediye Başkanına Suikastta 4 Gözaltı
İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Araç Sahipleri Dikkat! 100 Bin Liradan Fazla Masraf Çıkabilir 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz
Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!