Meteoroloji Hafta Sonu İçin Alarm Verdi: Marmara’dan Başlayacak, Ülkeye Yayılacak

Meteoroloji’ye göre hafta sonu Marmara’dan başlayarak yurt genelinde etkili olacak yeni ve soğuk bir yağışlı sistem geliyor. Pazar günü sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Hafta Sonu İçin Alarm Verdi: Marmara'dan Başlayacak, Ülkeye Yayılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak yeni ve soğuk bir yağışlı sistem konusunda uyardı. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sistemin cumartesi sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Marmara’nın batısından giriş yapacağını belirtti. Cumartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da yağış beklenirken, pazar günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülke genelinde yağış görülecek. Yetkililere göre sıcaklıklar pazar günü 4 ila 6 derece azalacak.

Meteoroloji Hafta Sonu İçin Alarm Verdi: Marmara'dan Başlayacak, Ülkeye Yayılacak

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NASIL OLACAK?

Ankara’da yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor. Pazar günü ise aralıklı yağmur görülecek, kuzey ilçelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Başkentte sıcaklıkların cumartesi 13 derece, pazar günü ise 7 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da hafta sonu aralıklı yağış etkili olacak. Kentte sıcaklıkların 14 dereceden 7 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. İzmir’de ise yağışların cumartesi sabah saatlerinde başlayacağı ve yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

DOĞU AKDENİZ'E FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’nin açıklamasına göre Doğu Akdeniz’de rüzgar, Hatay’ın güney kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji
Son Güncelleme:
