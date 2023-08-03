Meteoroloji gün ve saat verdi: 47 ili sıcak hava dalgası vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 47 il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Bu illerde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Türkiye bir kez daha sıcak hava dalgasının etkisini altına giriyor. Bu konudaki uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan değerlendirmede, “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİ
Öte yandan bu illerde yaşayan vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Yapılan değerlendirmede, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Kırklareli: 37
Edirne: 38
İstanbul: 35
Kocaeli: 37
Düzce: 35
Sakarya: 36
Bilecik: 35
Bursa: 36
Balıkesir: 38
Çanakkale: 36