Meteoroloji gün ve saat verdi: 47 ili sıcak hava dalgası vuracak!

Türkiye bir kez daha sıcak hava dalgasının etkisini altına giriyor. Bu konudaki uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan değerlendirmede, “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.