Meteoroloji gün gün yayımladı: İstanbul ve Ankara’da beklenen yağışlar nihayet geliyor!
Hava durumu ile ilgili beklenen son dakika uyarısı nihayet geldi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere hafta sonundan sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcak havaların etkisini sürdüreceği ancak çok sayıda ilde hafta sonundan itibaren sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.
YAĞIŞ HAFTA SONUN DA ETKİLİ OLACAK
Başta İstanbul ve Ankara'da da etkili olacak yağışın hafta sonunda da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı son açıklamada hafta sonu yağmur beklediğini belirterek, "Hafta sonu Marmara, Ege, Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar batıda 5-6 derece azalacak." diye konuştu.
BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ BUGÜN DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
1 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU HARİTASI